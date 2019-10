Controlli antidroga a Palermo, un arresto allo Sperone

Controlli antidroga nel quartiere Sperone di Palermo: i carabinieri della compagnia Piazza Verdi unitamente al nucleo cinofili di Palermo, hanno tratto in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio, Rosario Vitrano. palermitano 44enne. I militari, nel transitare in passaggio De Felice Giuffrida, lo hanno sorpreso spacciare 10 dosi di hashish a due persone.

Subito gli operatori hanno proceduto a fermare l’uomo trovato in possesso di un’altra dose di hashish, 3 dosi di cocaina e 415 euro in banconote da piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. I due acquirenti sono stati segnalati all’ufficio territoriale per uso di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato posto ai domiciliari. L’autorità giudiziaria dopo la convalida dell’arresto ha confermato i domiciliari.

© Riproduzione riservata