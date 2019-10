Ciclista cade ad Alcamo e si trancia una mano, gliela riattaccano a Palermo

Un ciclista di 18 anni è caduto ad Alcamo mentre si stava allenando, tranciandosi una mano che è stata poi riattaccata in seguito a un complesso intervento chirurgico. Soccorsi dal 118 il giovane è stato trasportato prima all’ospedale di Partinico poi al Civico di Palermo. Per accelerare l’intervento è stato utilizzato l’elisoccorso che ha consentito al paziente essere in sala operatoria in pochi minuti.

L’intervento di microchirurgia è stato eseguito nel reparto del direttore della Chirurgia Plastica Luigi Solazzo, dal responsabile della chirurgia della mano Salvo Gullo. Grazie all’operazione l’arto è stato riattaccati. Per sapere se potrà di nuovo essere funzionante ci vorrà ancora del tempo.

© Riproduzione riservata