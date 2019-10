Lavoro a Palermo, il concorso per autisti Amat: oltre mille le domande

È scaduto, ieri a mezzogiorno, il termine per candidarsi al concorso bandito da Amat per selezionare cento autisti di autobus a Palermo. Sono poco più di un migliaio le domande arrivate agli uffici di via Roccazzo.

Come spiega Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia di oggi, si tratta di un numero modesto considerato che una selezione di questo tipo a Palermo non si svolge da decenni. Il bando era stato pubblicato ad agosto, a cui è seguita una proroga per agevolare la partecipazione dopo le polemiche per i tempi troppo stretti che infatti scadevano a Ferragosto.

Chiusa la fase del bando, ora si dovrebbe pensare alle prossime mosse per arrivare alla formazione della graduatoria. Per proseguire però - spiega il quotidiano - occorre prima approvare il piano del fabbisogno coordinato delle aziende.

Inoltre, c'è il rebus del deficit strutturale del Comune, per via dello sforamento di alcuni parametri, che potrebbe incidere sulla selezione. Secondo alcuni questa condizione impedirebbe di potere procedere a selezioni di personale e ad assunzioni per tutto il 2020.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE