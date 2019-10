Aggressioni senza motivo a Palermo, è allarme: un giovane in rianimazione

Ancora un'aggressione a Palermo senza un motivo apparente. Un giovane di 33 anni è stato colpito con un oggetto contundente alla testa mentre passeggiava con un amico nei pressi di via Maqueda e si trova ricoverato nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale Villa Sofia. L’episodio è avvenuto la notte scorsa.

Il giovane è stato trasportato prima all’ospedale Ingrassia, dove i medici hanno avvisato la polizia. La vittima ha detto di non conoscere l'aggressore e di non comprenderne i motivi. Subito dopo le sue condizioni sono peggiorate ed è stato deciso il ricovero in un reparto di rianimazione. I medici dopo una Tac hanno accertato che ha una emorragia cerebrale. La prognosi è riservata.

Gli investigatori stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’aggressore. In questi ultimi giorni episodi analoghi si sono ripetuti nel capoluogo. Venerdì sera due palermitani sono stati aggrediti sempre senza alcun apparente motivo in via Emerico Amari, una zona pedonale, da quattro giovani che li hanno colpiti per circa mezzora con calci e pugni. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine per cercare di comprendere le cause di questa escalation gratuita di violenza.

