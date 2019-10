Calci e pugni in strada, coppia aggredita di notte a Palermo

Una coppia di 33 e 31 anni è stata aggredita da quattro persone a Palermo, in via Emerico Amari, la scorsa notte verso le 4.30. L’aggressione è avvenuta nel tratto di strada chiusa al traffico a causa dei cantieri per la realizzazione della metropolitana.

L’area dei lavori è protetta da un alto parapetto che oscura i marciapiedi su entrambi i lati. La coppia è stata aggredita a calci e pugni, senza un apparente motivo. Solo l’arrivo di alcuni ragazzi, richiamati dalle urla, ha messo fine al pestaggio. Il guardiano del cantiere ha chiamato la polizia e i sanitari del 118. (ANSA)

