Invaso dalle pulci: asilo chiuso a Partinico

Una scuola materna invasa dalle pulci. Succede alla «Papa Giovanni XXIII» di Partinico, plesso vicino al nucleo condominiale di abitazioni denominato «Villaggio luna».

Il Comune, come scrive Michele Giuliano sul Giornale di Sicilia in edicola, ha così deciso di chiudere la struttura ordinando la disinfestazione. Proteste da parte dei genitori, poi la richiesta di intervento da parte dell'istituto.

I cancelli della scuola quindi riapriranno lunedì 21 ottobre come da prassi in questi casi, per dare il tempo al farmaco utilizzato di avere effetto.

