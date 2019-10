Guasto al traghetto per Ustica, la nave torna a Palermo: disagi per 34 passeggeri

Mattinata difficile per i 34 passeggeri che a Palermo si sono imbarcati nel traghetto per Ustica. La nave infatti, per un problema all'impianto di raffreddamento, è stata costretta a tornare indietro. Una sorpresa per tutti i passeggeri che non hanno potuto fare altro che scendere dal traghetto, sperando di poter prendere quello successivo

I meccanici intanto stanno operando per risolvere il guasto, ma non si sa se oggi la nave lascerà la banchina alla volta dell'isola.

