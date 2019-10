Droga, crema alla marijuana da Boston a Palermo: sequestro all'aeroporto

Aveva deciso di portare con sè, in valigia, vasetti contenenti un composto di crema e marijuana e così, partita da Boston, insieme al compagno, è salita sull'aereo con destinazione Palermo. Ma nel capoluogo siciliano è stata sottoposta ad un controllo da parte della Guardia di Finanza e dei Funzionari dell’Ufficio delle Dogane che hanno scoperto la merce per un peso complessivo di un chilo. La donna è stata segnalata all'Autorità Prefettizia.

I militari, negli ultimi giorni, hanno effettuato diversi sequestri nel quadro del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, grazie anche al fiuto dei cani “Ugo” ed “Alex”.

Un passeggero proveniente da Berlino è stato trovato in possesso di una pasticca di metanfetamina (tipo Speed), che è stata sequestrata mentre l'uomo segnalato all’Autorità Prefettizia.

Infine, una passeggera proveniente da Parigi è stata trovata in possesso di nove confezioni di hashish, nascosta nelle parti intime, per un peso complessivo di oltre 20 grammi. Per quest’ultima è scattata la denuncia e la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

A partire dal mese di giugno, i Finanzieri hanno effettuato oltre 700 controlli nei confronti dei passeggeri, provenienti soprattutto da Europa ed Usa, sottoponendo a sequestro oltre 250 dosi di sostanze stupefacenti, hashish, marijuana ed eroina e complessivamente, sono state segnalate alla Prefettura 100 persone per detenzione di sostanze stupefacenti, 15 soltanto nella settimana appena trascorsa.

