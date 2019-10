Partinico, maltratta la madre e tenta di estorcerle denaro: arrestato

Maltrattava la madre per estorcerle denaro. La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne di Partinico in seguito alla denuncia della stessa madre. L'ultima aggressione qualche sera fa quando la madre del giovane, impaurita dall'atteggiamento vessatorio del figlio, è scesa in strada ancora in pigiama per chiedere aiuto.

Stando a quanto appreso dagli agenti, il giovane non aveva accettato la separazione dei genitori e da quel momento ha iniziato ad assumere nei confronti della madre un atteggiamento dispositico spesso sfociato in violenze di ogni genere.

Dell’ultimo episodio sarebbero stati testimoni gli stessi agenti che avrebbero sentito le minacce rivolte alla donna e la richiesta di una somma di circa 500/1000 euro. Come raccontato dalla madre, la violenza e l’aggressività, quella sera erano trascese, forse anche a causa di uno stato di alterazione da alcool del giovane, tanto da spingerlo anche a distruggere la porta di una stanza dell’appartamento.

Il giovane è stato tratto in arresto ed il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ne ha diposto la custodia cautelare in carcere.

