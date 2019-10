Palermo, tassista abusivo fugge con i turisti a bordo: denunciato

Gli agenti della polizia municipale hanno scoperto e denunciato un tassista abusivo, che dovrà rispondere anche di resistenza e oltraggio. E’ accaduto a Palermo. L’uomo, alla guida di una Seat Leon, è stato notato mentre prendeva a bordo quattro turisti francesi, due uomini e due donne, che erano appena scesi da una nave da crociera.

Il tassista, che dapprima sembrava volersi fermare all’alt dei vigili urbani, ha iniziato ad accelerare in direzione Monte Pellegrino, con i turisti ancora a bordo. E’ iniziato così un inseguimento, che si è concluso al Borgo Vecchio. Sono stati i turisti a tirare il freno a mano e ad aprire gli sportelli, scendendo in fretta e furia.

Il tassista, a questo punto, ha iniziato ad inveire contro gli agenti minacciandoli. Condotto presso il Comando di via Dogali, l’uomo, A.C. di 42 anni, è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

La sanzione per avere adibito un veicolo a servizio taxi, da un minimo di 1.816 euro a un massimo di 7.264 euro, sarà stabilita dal prefetto, come quella per guida pericolosa che va da un minimo di 87 euro a un massimo di 345 euro. Intanto l’auto è stata sequestrata e la patente è stata sospesa. Anche i turisti francesi sono stati accompagnati in via Dogali per le dichiarazioni. La tariffa pattuita per il tour era di 60 euro.

