Tragedia a Palermo, 46enne muore all'uscita dalla discoteca

Aveva deciso di trascorrere il sabato in un pub a ballare con amici ma la serata è finita in tragedia per una 46enne. Patrizia Lo Bono, residente allo Zen, appena uscita dal locale in zona San Lorenzo, si è sentita male, ha perso i sensi ed è caduta per terra.

A soccorrerla gli amici che hanno allertato il 118. Sul posto sono giunti i sanitari che l'hanno trasportata in ospedale ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Nel locale sono giunti anche i poliziotti che hanno subito ascoltato i testimoni, con la speranza di ricostruire l’accaduto.

Dopo l’ispezione cadaverica il pm di turno ha disposto l’autopsia presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico.

Da stamattina sono tanti i messaggi scritti sulla pagina Facebook di Patrizia Lo Bono. Incredulità, dolore e rabbia tra chi conosceva la donna. "Questa stata l'ultimo saluto da mia cugina riposa in pace, hai raggiunto tua madre", scrive un uomo.

© Riproduzione riservata