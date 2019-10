Palermo, l'Orto Botanico chiude e due turisti restano bloccati dentro

Una disavventura, quella vissuta giovedì da due turisti spagnoli, in visita all'Orto Botanico di Palermo. Mentre giravano tra i viali del parco alle 18.30 circa si sono accorti che i cancelli erano chiusi e all'interno non c'era più nessuno se non loro. A quel punto l'unica soluzione è urlare e attirare l'attenzione dei passanti, nella speranza che qualcuno venga in loro soccorso.

La spiacevole vicenda è raccontata in un articolo di Anna Cane sul Giornale di Sicilia di oggi, le voci dei due malcapitati arrivano al palazzo di fronte in via Archirafi, ad Ignazio Falace il portiere e Nicolò Marcello Catanzaro, un condomino. I due raggiungono i turisti, cercano di tranquillizzarli e si attivano immediatamente per chiamare i soccorsi. I due turisti rimangono in attesa ma la liberazione arriva solo 45 minuti dopo.

© Riproduzione riservata

