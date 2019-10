È morta a Palermo Carla Faconti, la "mamma" dei poveri del quartiere Oreto

È morta Carla Faconti, conosciuta come la "Madre Teresa" del quartiere Oreto di Palermo, la "mamma dei poveri" di una delle zone degradate della città.

Fondatrice del "Centro d'Amore di Gesù" di via Antonio Marinuzzi, un punto di riferimento per le tante famiglie in difficoltà del quartiere, a cui "mamma Carla" non faceva mai mancare un pacco di spesa. Nonostante gli acciacchi dei suoi 92 anni, questa esile donna dal cuore grande è rimasta fino all'ultimo al fianco dei più poveri. Per lei, di famiglia benestante, aiutare i più bisognosi è stata una missione di vita. Una scelta che ha portato avanti fino all'ultimo.

Oggi la sua salma resterà esposta per tutto il giorno presso il Centro d'Amore di Gesù. I funerali si svolgeranno venerdì 11 alle ore 10, nella chiesa di San Giuseppe Cottolengo di largo Giovanni Zappalà.

