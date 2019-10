Poliziotti uccisi a Trieste, a Palermo un corteo per le forze dell'ordine

Si terrà venerdì 11 ottobre alle 16 il corteo spontaneo organizzato e ideato da Marcella Chirchio, operatrice televisiva, per manifestare vicinanza a tutte le forze dell’ordine dopo i fatti di Trieste e unirsi al dolore dei familiari delle vittime.

Da piazza Verdi si sosterà dinanzi alla Caserma Carini, sede del Comando provinciale dei carabinieri dove verrà consegnato un omaggio floreale al comandante provinciale. La tappa successiva sarà il Comando dei vigili del fuoco di via Sgarlata per poi tornare in via Maqueda.

Il corteo percorrerà via Vittorio Emanuele fino alla questura dove è previsto un incontro con il questore. Seguirà il minuto di silenzio. Obiettivo è manifestare riconoscenza a tutti coloro che quotidianamente svolgono il loro dovere garantendo la sicurezza e la tutela dei diritti della comunità.

