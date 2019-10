Bimba sfregiata dal cane: lettera di dolore e stop al processo per la madre

Una bimba di 6 mesi, il 31 gennaio del 2017, mentre si trovava in braccio alla mamma sul divano della sua casa di Villagrazia di Carini, viene azzannata al volto da un Jack Russell Terrier. La piccola viene portata al presidio ospedaliero di Carini e poi nel reparto di Chirurgia plastica di Villa Sofia e nelle settimane e mesi successivi è costretta a cure, interventi e terapie. Per la mamma inizia il processo e il curatore speciale per la bambina, nominato dal pm, presenta una querela che, adesso, a distanza di oltre 2 anni viene ritirata.

La donna, assistita dall'avvocato Lorenzo Sanseverino, ha scritto una lettera di dolore e di pentimento allo stesso curatore nella quale spiega, come riporta Riccardo Arena in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, che si sente da sempre in colpa e si sentirà addosso per tutta la vita questa responsabilità.

