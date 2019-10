Palermo, i vandali del semaforo tornano in azione in viale Regione siciliana

Ci risiamo. Non c'è pace per il semaforo pedonale di viale Regione Siciliana posto all'altezza di piazzale Giotto (oggi piazzale Lennon). Dopo una settimana dal suo ripristino è stato vandalizzato un'altra volta. A scoprirlo questa mattina gli operatori di Amg Energia.

Sono stati distrutti quattro dei sei pulsanti a chiamata che consentono di fare scattare il segnale rosso per le auto in corsa e permettere quindi l'attraversamento dei pedoni nella corsia centrale e in quelle laterali di viale Regione Siciliana.

Lo spiacevole episodio di oggi è l’ultimo di una lunga serie: l'ultimo risale a lunedì scorso ma l’impianto era stato danneggiato altre sei volte ad agosto.

In questo momento l’impianto è in funzione in modalità automatica: garantisce periodicamente lo stop dei mezzi per consentire l’attraversamento dei pedoni, ma non è possibile effettuare la prenotazione.

La Amg Energia ha presentato una nuova denuncia contro ignoti. "Abbiamo presentato una nuova denuncia – afferma l’amministratore unico Mario Butera –. Ad oggi il semaforo è stato vandalizzato otto volte ed è inaccettabile, anche perché si danneggia un impianto importante per la sicurezza dei pedoni in un attraversamento molto pericoloso. Stiamo studiando una soluzione che possa evitare il ripetersi di tali atti".

© Riproduzione riservata