Bufera sul matrimonio in spiaggia a Balestrate, il vescovo: non era autorizzato

Un matrimonio in riva al mare alla presenza di un sacerdote piemontese. Ma ora è bufera sulle nozze celebrate nei giorni scorsi a Balestrate.

Come scrive Michele Giuliano sul Giornale di Sicilia in edicola, l'arcivescovo della diocesi di Monreale, monsignor Michele Pennisi, è infuriato per quanto accaduto sul lungomare Ovest, a pochi passi dalla spiaggia del paese: a lasciare «traccia» diverse foto su Facebook in cui si vede il prete in diverse pose, mentre legge dai testi sacri e in pose tipiche di chi sta svolgendo una funzione.

Il sacerdote, proveniente dalla provincia di Cuneo e giunto a Balestrate per amicizia dei novelli sposi, ha commesso una violazione delle regole della Conferenza episcopale italiana.

«Nessun organismo ecclesiastico della diocesi di Monreale ha autorizzato questa cerimonia - ha dichiarato l'arcivescovo Pennisi -. Probabilmente è stato un matrimonio civile a cui un prete, di cui ignoriamo l'identità, senza alcuna autorizzazione ha dato una benedizione. Si ricorda che c'è una norma della Conferenza episcopale siciliana ancora in vigore che vieta la celebrazione di matrimoni secondo il rito cattolico in agriturismi e ville».

