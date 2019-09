Palermo, piazzetta Napoli intitolata al "Giornale L'Ora"

Si è svolta stamattina la cerimonia di intitolazione di via "Giornale L'Ora", intitolata al quotidiano che lì ebbe la propria redazione per decenni. La cerimonia si è svolta in occasione del decennale della scomparsa di Vittorio Nisticò, storico direttore della testata, anche con l'apposizione di una targa commemorativa che ricorda i tre cronisti de "L'Ora" uccisi dalla mafia, Mauro De Mauro, Cosimo Cristina e Giovanni Spampinato e l'attentato mafioso che nel 1958 colpì la tipografia.

Alla cerimonia erano presenti fra gli altri la vedova di Nisticò e Marcello Sorgi, presidente del "Comitato ex giornalisti de L’Ora". "Oggi la città esprime gratitudine e fa memoria per un giornale che per oltre novanta anni ha accompagnato la vita della Città", ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"Un giornale espressione di impegno di privati come i Di Rudinì, i Florio ed i Pecoraino e di grandi giornalisti in tempi difficili sino agli ultimi anni del secolo scorso. Oggi - continua - la città esprime gratitudine e fa memoria di giornalisti coraggiosi e liberi uccisi dalla mafia in anni terribili nei quali la mafia aveva il volto dello Stato e governava la Città. Questa intitolazione e la commossa partecipazione di tanti - conclude il Sindaco - è l'ennesima conferma del cambiamento culturale di una città dove la mafia, pur presente e pericolosa, è sempre più isolata dalla coscienza civile dalla azione amministrativa e dall'impegno delle Forze dell'ordine e della Magistratura".

