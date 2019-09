Morto Padre La Rosa. Sindaco di Palermo: "Impegnato in una coraggiosa missione"

È morto Padre Angelo La Rosa, il gesuita impegnato negli anni ‘70 nella promozione e coordinamento dei gruppi ecclesiali e di volontariato per la promozione umana nei quartieri della città.

"Sono vicino alla famiglia, ai Gesuiti e a tutta la comunità ecclesiale della città per la scomparsa di Padre Angelo La Rosa SJ, impegnato per anni in una coraggiosa missione sul versante dei diritti degli ultimi e della legalità, in un periodo terribile della nostra città". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando apprendendo della scomparsa del gesuita.

"La Chiesa di Palermo si stringe intorno ai Gesuiti per la perdita del caro p. Angelo La Rosa. Di lui ricorda, in particolar modo, accanto alla sua passione per la direzione spirituale di tanti uomini e donne, l’impegno fattivo e creativo per l’istituzione della Missione-Palermo, uno dei primi esempi nazionali negli anni ‘70 di coordinamento dei gruppi ecclesiali e di volontariato per la promozione umana di quartieri disagiati e marginali. Ricorda ancora la generosità con cui ha svolto il ministero di parroco nel quartiere della Vucciria, denunziando e resistendo a ogni forma di potere mafioso. Assicura infine la sua preghiera corale per accompagnarlo nella dimora che Dio gli ha preparato davanti al suo cospetto". È quanto sta scritto sul sito dell'Arcidiocesi di Palermo.

Le esequie che saranno officiate dal superiore padre Francesco Tata, si svolgeranno a Casa Professa lunedì 30 settembre 2019, alle ore 10.

