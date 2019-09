Palermo, dal 1° ottobre chiusura dell’incrocio tra via Roma e via Amari

È stata emessa ieri l'ordinanza che regolamenta la chiusura dell'incrocio tra via Roma e via Emerico Amari, tra via Roma e via Wagner e nel tratto compreso tra via Isidoro La Lumia e via Ruggiero Settimo.

Nella prima fase verrà sospesa la pedonalizzazione del sabato e della domenica in via Ruggiero Settimo, in attesa della riapertura dell'incrocio via Roma - via Amari. Il traffico verrà dunque deviato a doppio senso su via Roma. Il provvedimento sarà valido dal 1° ottobre al 31 luglio 2020.

Di seguito l'elenco, nel dettaglio, di tutte le strade chiuse:

VIA EMERICO AMARI: tratto compreso tra via Riccardo Wagner, esclusa, e via Roma, inclusa. Chiusura al transito veicolare, garantendo quello pedonale almeno su un lato della strada. Divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 sui due lati della carreggiata, compresi i posti riservati;

VIA EMERICO AMARI: tratto compreso tra via Isidoro La Lumia, esclusa, e piazza Ruggiero Settimo, inclusa, lasciando libera la carreggiata di accesso a via Ruggiero Settimo: Chiusura al transito veicolare, garantendo quello pedonale almeno su un lato della strada. Divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 sui due lati della carreggiata, compresi i posti riservati;

VIA EMERICO AMARI: tratto compreso tra via Riccardo Wagner e via Isidoro La Lumia. Istituzione del senso unico di marcia in direzione via Isidoro La Lumia;

VIA ISIDORO LA LUMIA Tratto compreso tra via Emerico Amari e via Domenico Scinà. Istituzione del senso unico di marcia in direzione via Domenico Scinà.

VIA DOMENICO SCINA: tratto compreso tra via Isidoro La Lumia e piazza Luigi Sturzo. Istituzione del senso unico di marcia in direzione piazza Luigi Sturzo.

VIA RUGGIERO SETTIMO: sospensione delle chiusure al transito veicolare nelle giornate di sabato e festive;

VIA RICCARDO WAGNER - VIA ROMA: tratto compreso tra via Ammiraglio Gravina e via Emerico Amari;

VIA AMMIRAGLIO GRAVINA: tratto compreso tra via Roma a evia Riccardo Wagner. Istituzione del divieto di sosta con rimozione 0-24 sui due lati della carreggiata;

VIA ROMA: tratto compreso tra via dello Spezio e via B. Gravina. Istituzione del doppio senso di marcia (compatibilmente ai lavori del collettore fognario, regolamentati con ordinanza a parte).

