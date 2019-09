Palermo, 3 persone in stato d'ebrezza e 8 senza patente: scattano le sanzioni

Tre persone sono state sorprese dai carabinieri di Palermo in stato di ebrezza. I controlli sono stati effettuati nei quartieri Montepellegrino e Zisa.

Due delle tre persone di queste sono state deferite all’autorità giudiziaria, poiché risultate positive all’etilometro e con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Durate i controlli, otto persone sono state poi colte alla guida senza avere conseguito la patente. I Carabinieri hanno sottoposto a fermo e sequestro 22 mezzi, privi di assicurazione o condotti da persone senza casco.

Inoltre, un 38enne è stato segnalato alla locale Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

Sono state elevate in tutto 55 sanzioni amministrative, per altrettante violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di quasi 50 mila euro.

