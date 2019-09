Morto a Palermo dopo la rapina, il pm: "Ergastolo per il vicino"

Ergastolo per Maurizio Talluto, 55 anni, presunto autore della rapina e dell'omicidio di Giovan Battista Riccobono, 89enne di Palermo. È questa la decisione del pubblico ministero, che ha invocato la massima condanna. La sentenza è attesa per il prossimo mese.

La vicenda risale al 25 agosto del 2017 e i fatti avvennero in largo Campofiorito a Borgo Nuovo. Talluto avrebbe bussato a casa del vicino, chiedendogli un bicchiere d'acqua. L'anziano, cascato nel tranello, avrebbe aperto la porta per poi essere picchiato e derubato. Riccobono morì venti giorni dopo in ospedale.

L'articolo di Sandra Figliuolo nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE