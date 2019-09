A Palermo una casa a indirizzo segreto per le donne vittime di violenza

Il 23 settembre ricorre il 36° anniversario dell'uccisione di Lia Pipitone. Nel giorno del ricordo l'associazione Millecolori onlus- Centro antiviolenza Lia Pipitone, alle ore 16, 00 in via Ammiraglio Persano, a Palermo presenterà una Casa a indirizzo segreto per le donne vittime di violenza.

Inoltre verrà consegnato il Premio “Lia Pipitone”, alla Professoressa Egle Greco, insegnante, per il suo costante impegno nella lotta contro la violenza di genere.

