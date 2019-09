Palermo, spaccio di cocaina a Ballarò: arrestato diciottenne

La polizia di Stato ha arrestato un 18enne palermitano per spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane ha stazionato per alcuni minuti in via Nunzio Nasi, attirando l’attenzione di una pattuglia di poliziotti della Mobile. I Falchi della sezione Contrasto al Crimine diffuso della Squadra mobile in abiti civili avevano deciso di presidiare la strada larga e visibile, ma allo stesso tempo collegata ad un crogiolo di stradine di Ballarò dove è possibie fuggire e far perdere le proprie tracce.

E qui è stato notato il giovane in attesa, senza un apparente motivo, per un quarto d’ora circa. Improvvisamente contattato da un passante, ne ha ricevuto denaro ed ha consegnato un involucro prelevato da una bancarella. Gli agenti hanno proceduto ad un controllo dello spacciatore e dell’assuntore: quest’ultimo è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina. Nella bancarella c'erano altre 4 dosi di cocaina e un bilancino di precisione.

