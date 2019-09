Palermo, blitz contro i parcheggiatori abusivi: cinque denunce

La polizia municipale, in una operazione congiunta con i carabinieri della compagnia San Lorenzo, stazione Crispi, volta al contrasto al fenomeno dei posteggiatori abusivi, sono stati individuati 6 posteggiatori abusivi nel centro città.

Cinque di questi sono stati denunciati perché recidivi. Nel dettaglio due, P.G. di 54 anni e V.M. di 27 anni, esercitavano a piazza Sant’Oliva; uno, V. D.A. di 44 anni è stato individuato in via Emerico Amari angolo via dello Spezio, un altro, C.F. di 54 anni in via Pignatelli Aragona; all’ultimo, D.P. di 59 anni, è stato notificato anche l’ordine di allontanamento perché si trovava a piazza San Francesco di Paola in prossimità del capolinea AMAT. Un posteggiatore che esercitava in via Pignatelli Aragona è stato sanzionato per un importo di 771 euro.

