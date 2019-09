Difese le sorelle Napoli, danni all’auto che gli regalò Massimo Giletti

Nuovo atto intimidatorio a Mezzojuso, questa volta nei confronti dell'assicuratore Salvatore Battaglia che in questi mesi si è esposto a difesa delle sorelle Anna, Ina e Irene Napoli. L'auto nuova, comprata dopo che la prima gli era stata bruciata e regalata in diretta tv da Massimo Giletti durante la trasmissione "Non è l'Arena" di La7, è stata presa di mira: è stato tagliato un tubo che alimenta la pinza frenante.

A essersi accorti del danneggiamento, così come riporta Giuseppe Spallino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sono stati, lo scorso 7 settembre, i carabinieri della stazione di Mezzojuso, dove Battaglia si era recato per presentare una querela per diffamazione contro l'ex assessore alla cultura Nicolò Gebbia. Il tubo tranciato è stato posto sotto sequestro per verificare quello che sembrerebbe abbastanza chiaro, cioè che i freni siano stati tagliati da qualcuno in maniera dolosa.

