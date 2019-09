Dal primo ottobre carta d'identità elettronica a Palermo: ecco cosa fare

Da lunedì prossimo il Comune di Palermo entrerà in modo ufficiale nel sistema del ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e dal 1 ottobre sarà possibile richiedere la carta d'identità elettronica.

"Finalmente si conclude un percorso che è stato particolarmente lungo e tortuoso - commenta il sindaco Leoluca Orlando -. Finalmente anche i cittadini di Palermo potranno usufruire dei servizi digitali accessibili tramite la Carta elettronica, anche per interfacciarsi proprio con l'amministrazione comunale e i suoi numerosi servizi online.

Spiace l'accesso a questo strumento abbia costi elevati che sono però parte dei servizi forniti a livello centrale dal Ministero dell'interno e dall'Istituto poligrafico".

Dal primo ottobre sarà possibile prendere gli appuntamenti: le postazioni in cui si potrà fare la carta d'identità elettronica saranno 15 (viale Lazio più 14 decentrate) e in ogni ufficio ci saranno almeno 2 postazioni. Per prenotare un appuntamento si dovrà utilizzare il sistema "Agenda Cie" sul sito www.prenotazionicie.gov.it che rilascerà una ricevuta da stampare e poi consegnare al Comune. Si dovrà portare una fotografia, mentre gli impiegati prenderanno le impronte digitali e le altre informazioni necessarie. Incerti ancora i tempi del rilascio del documento.

Stop dunque alla carta, il nuovo documento avrà il formato come quello di una carta di credito con microprocessore a radio frequenza che consentirà ai cittadini di accedere ai servizi on line delle amministrazioni pubbliche, di passare i controlli elettronici ai varchi aeroportuali ma potrà funzionare anche come badge nei luoghi di lavoro.

