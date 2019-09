Fiamme in un ristorante, paura nella notte a Palermo per un incendio

Paura la scorsa notte a Palermo, in via Portella alla Ginestra. Un incendio è divampato all'interno di un ristorante e subito è scattato l'allarme.

L'esercizio commerciale, che si trova vicino ad alcune abitazioni, è andato distrutto. Cinque i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti che in un'ora circa hanno spento le fiamme, evitando la propagazione alle abitazioni vicine.

Indagini sono in corso per accertare le cause dell'incendio. Nessuno è rimasto ferito.

