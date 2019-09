Volo Malta-Palermo parte con 17 ore di ritardo: 100 passeggeri bloccati

Disavventura per circa cento passeggeri che ieri mattina si sono presentati all’aeroporto internazionale di Malta per imbarcarsi alle 5.30 per Palermo con il volo Air NMalta KM662, sono arrivati a destinazione soltanto 18 ore dopo.

A causare il ritardo da record su una tratta da appena 45 minuti di volo, secondo la compagnia aerea - che si è scusata su Twitter - è stata la coincidenza di due aerei fermi per guasti tecnici (uno perché colpito da un fulmine) e di un "picco di malattie" nel personale di volo a provocare il danno per i passeggeri che, secondo quanto riportano i media maltesi, sono stati lasciati per ore senza chiare indicazioni sul destino del loro volo.

Il ritardo sul Malta-Palermo, che è affettivamente partito soltanto alle 22.51 ed è arrivato alle 23.34 (secondo i dati di flightradar24.com), si è poi riflesso sui passeggeri del volo di ritorno a Malta. ANSA

