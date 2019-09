Palermo, alla messa per le "Ninette" evocato Vasco: "Cerchiamo il senso della vita"

Alcuni giorni fa, nella chiesa di Santa Lucia a Borgo Vecchio è stata celebrata una messa per le "Ninette", per quelle donne che hanno lottato contro il cancro ma che purtroppo non ce l'hanno fatta. Durante l'omelia, Antonio Guglielmi, comboniano con tanti anni di Sudamerica, ha voluto evocare Vasco Rossi: "Voglio trovare un senso a questa vita. Anche se questa vita un senso non ce l'ha".

Tra i parenti con le fiaccole in mano anche una bimba di 4 anni che due anni fa ha perso la madre. Accanto a lei il padre e la comunità delle "Ninette" che va avanti malgrado il dolore per la perdita di un proprio caro.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE