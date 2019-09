Maltempo: strade come fiumi a Monreale, a Partinico strada invasa dal fango

Le forti piogge di oggi pomeriggio hanno tenuto sotto scacco la provincia di Palermo. Colate di fango e auto bloccate sulla strada provinciale 2 che collega Partinico a San Cipirello. Gravi disagi anche per le strade di Monreale, in particolare nella frazione di Grisì, invase dai detriti causati dalle forti piogge. L'incrocio tra via Mannino e via Gaglio si è trasformato in un fiume in piena.

La prefettura di Palermo ha convocato l'unità di crisi. Decine gli interventi dei vigili del fuoco che hanno liberato le auto rimaste in panne e le persone al loro interno. Complessivamente sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco, oltre a un nucleo di sommozzatori Saf.

La Città Metropolitana è invece intervenuta per ripulire le strade e ripristinare la viabilità.

© Riproduzione riservata