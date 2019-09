Ruba il borsellino ad una turista, arrestato 59enne a Palermo

Un borseggiatore palermitano, Martino Giaconia, di 59 anni, è stato arrestato dalla polizia di Stato per furto. Gli Agenti della Polizia Ferroviaria hanno sorpreso l'uomo nei pressi dell’area di sosta e partenza dei pullman, in piazza Giulio Cesare. Il 59enne, approfittando della confusione dovuta alla presenza di numerosi viaggiatori, si è accostato ad una turista olandese che era in procinto di salire su un pullman diretto a Messina, riuscendo ad introdurre le mani nella sua borsa, per sottrarle il borsellino. I poliziotti lo hanno raggiunto, bloccandolo.

I poliziotti hanno inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, il palermitano 52enne T.M., sorpreso nei pressi di una fermata degli autobus di linea, vicino la Stazione Centrale, con un sacchetto di plastica in mano, al cui interno nascondeva un portafoglio.

Nonostante avesse tentato di fuggire, stato raggiunto, bloccato e condotto presso gli Uffici della Polfer per approfondire gli accertamenti. Il portafoglio, peraltro contenente documenti, carte di credito e contanti, era stato sottratto quella stessa mattina ad un cittadino di origini siciliane, proveniente dal Belgio, che si trovava in visita nel capoluogo con la compagna.

I poliziotti hanno rintracciato il proprietario per restituire il portafoglio.

