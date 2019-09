Inchiesta sugli "spaccaossa" a Palermo, per 49 c'è la resa dei conti

La Procura di Palermo ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini a 49 persone, arrestate nei primi tre filoni dell'inchiesta sugli "spaccaossa": "Tantalo", "Tantalo bis" e "Contra fides". Sono ben 74 i falsi incidenti scoperti con le tre inchieste, che sarebbero avvenuti tra il 2015 e il 2018.

Il procuratore aggiunto e i sostituti, così come riporta Sandra Figliuolo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si apprestano a chiedere il rinvio a giudizio degli indagati, che rispondono a vario titolo, tra l'altro, di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, lesione, estorsione, cessione di droga, furto di farmaci e falso.

