A causa di una perdita nella condotta di via Empedocle Restivo a Palermo, nella serata di ieri l'Amap ha interrotto l'erogazione idrica nel tratto di via Valdemone, compreso da via Restivo e via Ausonia.

Sono in corso le verifiche per risolvere il problema nel minor tempo possibile. Per eventuali informazioni contattare i seguenti numeri: 091/279111 o numero verde 800-915333 (da telefono fisso).

© Riproduzione riservata