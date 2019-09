Maltempo, tempesta di fulmini su Palermo: oggi nuovi temporali

Diversi fulmini si sono abbattuti nella serata di ieri su Palermo. Come si vede dalla foto inviata da Cristiano Drago all'indirizzo redazioneweb@gds.it, le saette erano visibili anche da lontano. Successivamente in città si è abbattuto un nuovo temporale e alcune zone sono rimaste al buio a causa di guasti agli impianti di illuminazione.

Per oggi è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, dopo la pausa di ieri, con precipitazioni prevalentemente temporalesche. Anche per oggi è stata diramata un'allerta gialla su gran parte della Sicilia per rischio idraulico e temporali e le piogge e le tre distinte perturbazioni che giungeranno da oggi al prossimo mercoledì in tutta Italia porteranno un abbassamento di 7-8 gradi ovunque.

Il Sud percepirà l'abbassamento a metà della prossima settimana.

