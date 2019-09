Black-out per il maltempo a Palermo, tecnici di Amg al lavoro

Il maltempo e le forti piogge dei giorni scorsi hanno provocato danni all'illuminazione pubblica in varie zone di Palermo, soprattutto nel centro storico della città.

In particolare, lunedì sera, quando le piogge sono state più abbondanti, si sono verificati due guasti nella zona della Cattedrale, poi riparati ieri mattina. Situazione simile anche nei pressi di piazza Olivella.

Disservizi, lunedì sera, anche nella zona fra largo Zappalà e viale Lazio. "A causa della forte presenza di umidità - spiega l’amministratore unico, Mario Butera - un blocco meccanico impediva la riattivazione dell’interruttore della cabina, generando scariche di tensione. Grazie all’intervento dei nostri operatori e alle attività fatte in emergenza, il servizio è stato ripristinato intorno alle 22.30. Sulla base dell’allerta meteo che era stato diramato, comunque, eravamo già pronti ad affrontare eventuali criticità e la stessa cosa verrà fatta per i prossimi giorni".

Completato anche un intervento in piazza Tredici Vittime, dove un pozzetto della luce è andato in tilt a cause della pioggia. Riparato un guasto anche in via Sperone, dove sono stati riaccesi 12 punti luce.

Tra le altre attività, gli operatori di Amg Energia hanno provveduto alla verifica e riaccensione dei punti luce presenti nel tratto iniziale di via Pietro Bonanno; mentre è in corso la riparazione di un guasto in via Cardinale Rampolla.

Tra le criticità si segnala, inoltre, la disattivazione di 70 punti luce nella zona di viale Strasburgo, a causa di un cavo ormai vetusto, privo di isolamento e che i tecnici di Amg hanno dovuto disalimentare. Per risolvere il problema serve un intervento di manutenzione straordinaria. Resterà così del tutto al buio via Maltese, collegata al circuito disattivato. Mentre rimangono in funzione a punti luce alternati le vie Strasburgo (dal civico 154 sino all’incrocio con via Maltese), Francia, Germania, Spagna, Prezzolini, Principe di Pantelleria lato monte, vicolo Pantelleria lato monte.

© Riproduzione riservata