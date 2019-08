Sub annegati a Isola delle Femmine: le bombole erano caricate con aria

Le bombole utilizzate da Giuseppe Migliore, l’imprenditore edile di 58 anni, morto ad Isola delle Femmine durante un’immersione con un amico, il bancario Antonio Aloisio, erano caricate con aria. Emergono nuovi particolari

sull'incidente accaduto ai due sub mentre stavano raggiungendo il relitto della nave Loreto, che si trova in profondità.

Le quattro bombole di Giuseppe Migliore sono state analizzate e dall’esame è emerso che erano piene d’aria e non caricate con Trimix. La miscela composta da ossigeno, elio ed azoto viene utilizzata nelle immersioni più impegnative per ridurre o eliminare gli effetti tossici che ossigeno e azoto scatenano con l'aumentare della pressione. Le bombole ad aria possono essere utilizzate ad una profondità di 40 metri. Per le immersioni a profondità superiore si deve utilizzare il Trimix.

Per capire più chiaramente cosa è successo gli inquirenti stanno valutando anche i due computerini e la videocamera

ritrovati con il corpo di Giuseppe Migliore sul quale verrà eseguita nei prossimi giorni l’autopsia. Il cadavere è stato

recuperato a circa ottantasette metri di profondità. Dall’autopsia su Antonio Aloisio emergerebbe invece che la morte del bancario sia avvenuta in fase di risalita e che sia arrivato in superficie ormai cadavere. Le indagini coordinate

dalla procura vengono condotte dalla guardia costiera.

