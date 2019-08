Sequestro di profumi contraffatti a Palermo, denunciato imprenditore cinese

Controlli della guardia di finanza di Palermo hanno portato al sequestro di circa 6 mila prodotti contraffatti. I finanzieri, grazie a una mirata attività di intelligence, hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale in via Lincoln specializzato nella vendita di cosmetici e gestito da un 50enne di origine cinese.

Qui hanno notato che i prodotti esposti sugli scaffali presentavano prezzi notevolmente più bassi rispetto al valore di mercato e con etichette che ricordavano noti brand. La merce è stata sequestrata per la violazione ai diritti dei marchi di fabbrica.

Sono in corso ulteriori accertamenti, da un lato tesi a riscontrare che i liquidi dei profumi commercializzati non siano dannosi per la salute umana e dall’altro a verificare la regolarità dal punto di vista fiscale del negozio.

L’imprenditore cinese è stato denunciato per frode in commercio, ricettazione e detenzione di prodotti contraffatti e con segni mendaci.

