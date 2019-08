Multe e denunce a Palermo: il bilancio dell'operazione "Stazioni sicure"

E’ di 497 identificati, 174 bagagli controllati, 3 persone denunciate e 2 sanzioni amministrative, il bilancio dell’operazione “Stazioni sicure” che ha visto impegnati, nei giorni scorsi, 84 operatori della Polizia di Stato in 57 Stazioni Ferroviarie siciliane.

I controlli hanno riguardato principalmente i viaggiatori ed i bagagli ma anche i relativi depositi. Le attività sono state supportate dalle Unità Cinofile antidroga della Questura in azione nelle Stazioni di “Palermo Centrale” ed “Agrigento Centrale”.

Per lo svolgimento dei servizi gli agenti della Polizia Ferroviaria si sono avvalsi anche di metal detector e dei dispositivi Smartphone di ultima generazione in dotazione che consentono di effettuare accertamenti in tempo reale sui documenti.

Tre persone inoltre sono state denunciate: uno per aver fornito false generalità agli agenti, un altro perché è risultato inosservante alle prescrizioni imposte dal regime della sorveglianza speciale cui era sottoposto e, l’ultimo, perché individuato quale responsabile di un furto di rame su alcune vetture ferroviarie in sosta.

