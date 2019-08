Mafia, commemorazioni Dalla Chiesa: a Palermo la Festa dell'Onestà

Torna per il quarto anno consecutivo La Festa dell’Onestà, la manifestazione organizzata dall’Associazione 'Cassaro Alto' e dall’Associazione 'Ballarò', insieme con il Comune di Palermo e con l’Assessorato alle Culture, per commemorare il 36/esimo anniversario dall’omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre 1982 insieme con la moglie Emanuela Setti Carraro e con l’agente di scorta Domenico Russo nell’attentato di via Isidoro Carini.

Dall’1 al 3 settembre il Cassaro Alto sarà lo scenario delle iniziative in programma. Tra dibattiti, presentazioni di libri, incontri, esposizioni fotografiche. La cerimonia inaugurale si svolgerà domenica 1 settembre alle ore 9.30 sul piano della Cattedrale con l’esibizione della Fanfara del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, cui seguirà un dibattito sul tema 'L'importanza del senso civico nella lotta all’abbandono dei rifiuti, un progetto di condivisione comunitarià. Sempre domenica, alle ore 20.45, a Palazzo delle Aquile, andrà in scena 'Siamo a mare: parole e musicà, un racconto della città di Palermo e dei suoi eroi, con il testo di Marcello Alessandra, una spettacolo prodotto dalla Fondazione The Brass Group con il coordinamento di Fabio Lannino.

Lunedì 2 settembre alle ore 17, alla Biblioteca Centrale della Regione, la presentazione del libro 'Casa per casa, strada per strada: la politica delle ideè, a cura di Pierpaolo Farina, con la partecipazione del Sindaco Leoluca Orlando.

Martedì 3 settembre, giorno dell’anniversario dell’eccidio di via Isidoro Carini, alle ore 12 sarà deposta una corona di fiori sulla lapide Dalla Chiesa di Villa Bonanno da parte dei bambini e dei cittadini, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Giovanni Nistri, e dell’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice, oltre che del Sindaco Orlando. Mentre alle ore 18.30, alla libreria Paoline di corso Vittorio Emanuele, sarà presentato il libro di Alessandra Turrisi e Toni Mira: 'Dalle mafie ai cittadinì. Interverrà Nando Dalla Chiesa.

