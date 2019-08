Controlli per la sicurezza dei turisti a Palermo, multe e denunce

La Polizia municipale di Palermo, nell’ambito dei controlli antiabusivismo volti alla tutela e alla sicurezza dei turisti, ha sanzionato il conducente di una motocarrozzetta che transitava in corso dei Mille alla guida del mezzo con la patente revocata e l’amministratore di un hotel che adibiva la navetta a servizio di transfert a pagamento in Largo Sellerio.

In Corso dei Mille gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico hanno fermato il conducente della motocarrozzetta e accertato che il ventitreenne, nel 2017, aveva commesso infrazioni tali da esaurire tutti i punti della patente. Nel 2018 avrebbe dovuto sostenere l’esame di guida, ma, poiché non si è presentato, la patente è stata revocata d’ufficio. Il conducente, che al momento del controllo non trasportava turisti, è stato sanzionato per un importo di 5115 euro, la patente, mai riconsegnata, è stata ritirata e il mezzo è stato posto sotto fermo amministrativo per 3 mesi.

Inoltre gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico, su segnalazione di alcuni tassisti, hanno controllato una navetta che transitava in Largo Sellerio. Il mezzo trasportava due turisti francesi che hanno dichiarato di aver pagato una tariffa extra per essere accompagnati in aeroporto. L’amministratore dell’hotel è stato sanzionato per un importo di 181 euro per aver adibito a noleggio con conducente il veicolo che è stato sottoposto a fermo amministrativo per 2 mesi.

Durante la partita di calcio di lunedì scorso gli agenti hanno individuato due posteggiatori in viale del Fante, uno dei quali, P.S. di 40 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché recidivo. L’altro, P.G. di 29 anni, è stato sanzionato per un importo di 771 euro.

