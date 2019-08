Palermo ricorda Libero Grassi, l'imprenditore coraggio ucciso dalla mafia

Oggi è il giorno in cui Palermo ricorda Libero Grassi, imprenditore ucciso dalla mafia per non avere pagato il pizzo. Erano le 7,40 del mattino quando Grassi, diretto verso le sua azienda di biancheria maschile, venne fatto fuori brutalmente. I fatti risalgono a 28 anni fa.

Grassi fu il primo imprenditore ad affrontare pubblicamente i mafiosi - lo fece pubblicando una lettera sul Giornale di Sicilia e parlandone in tv - rifiutando anche la scorta personale. L'imprenditore però non ricevette mai solidarietà da parte di Confindustria Palermo: attorno a lui, tranne qualche eccezione, si venne a creare un vuoto sociale dato da paura, timore e disinteresse. Per questo ventottesimo anniversario, Addiopizzo ha organizzato diverse iniziative per ricordare Libero e sua moglie Pina Maisano.

