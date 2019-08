Lascari, 21enne precipita da una scarpata e viene salvato dal Soccorso Alpino

Tragedia sfiorata a Lascari dove un palermitano di 21 anni, A.M., è caduto in una scarpata mentre faceva un'escursione in contrada Poggio Maria con alcuni amici dopo una giornata passata al mare. Il ragazzo è scivolato per oltre 200 metri.

Sono stati loro ad avvertire i genitori, che hanno dato l'allarme ai carabinieri. Immediatamente sono scattate le operazioni di recupero da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che si sono concluse alle 23,30 di ieri: gli uomini del soccorso alpino sono riusciti a raggiungere il giovane e a recuperarlo.

I volontari della stazione Palermo-Madonie hanno raggiunto il ferito, lo hanno imbracato e recuperato dall'alto con un sistema di corde. Una volta arrivati su terreno pianeggiante lo hanno accompagnato fino alla strada dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al vicino ospedale Giglio di Cefalù dove il 21enne, con contusioni ed escoriazioni, è stato ricoverato.

Le operazioni di recupero sono state rese più difficili dalla natura impervia del terreno, in discesa e pieno di rovi e arbusti, ma soprattutto dal buio.

