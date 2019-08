Formazione Sicilia, la Regione dovrà risarcire tre operatori esclusi

L'ultimo atto di un progetto costato 36 milioni e che la Corte dei Conti non ha esitato a definire «inutile» è una sentenza del Cga che condanna la Regione a pagare anche tre aspiranti lavoratori esclusi per un cavillo da quel contratto a termine di sei mesi.

Dunque l'assessorato al Lavoro pagherà malgrado i tre ricorrenti - Giuseppe Salsedo, Valentina Messina e Claudia di Caro, tutti di Agrigento - non abbiano mai svolto un giorno di servizio nel cosiddetto progetto Spartacus. Non sarà l'equivalente dei sei mesi di stipendio previsti per gli altri 1.753 assunti ma sarà una bella somma.

L'articolo completo nell'edizione odierna del Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE