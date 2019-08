Palermo, due chiese tornano al loro splendore

Due chiese del centro storico di Palermo tornano al loro splendore. Si tratta di Santa Ninfa dei Crociferi, in via Maqueda, i cui lavori sono appena terminiati e della cappella dell'Immacolata della chiesa di San Francesco d'Assisi, nella quale è tuttora in corso il recupero.

A darne notizia un articolo di Aurora Fiorenza sul Giornale di Sicilia di oggi. Nella Chiesa di Santa Ninfa, ad operare è stata la Soprintendenza ai Beni culturali. Ammontano a 94 mila euro i fondi utilizzati per il recupero. Si tratta di finanziamenti del ministero dell'Interno perché il monumento è di proprietà del Fondo edifici di culto (Fec).

Anche per la chiesa di San Francesco d'Assisi i lavori sono stati finanziati con fondi del ministero dell'Interno per 100 mila euro. Qui, dopo la sostituzione di infissi e recupero degli intonaci della cappella, è stato necessario fare una variante al progetto e adesso si aspetta l'autorizzazione a procedere da parte del Fec. I lavori riprenderanno a settembre.

