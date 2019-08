Un giovane di 30 anni è stato arrestato nel quartiere Ballarò dai carabinieri della Compagnia Piazza Verdi a Palermo per spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’abitazione dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, i militari hanno rinvenuto 4 grammi di crack suddivisi in 19 dosi nascosti in un contenitore in plastica per vitamine celati nella specchiera del bagno. (ITALPRESS).

