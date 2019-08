Maltrattamenti in famiglia, palermitano arrestato a Roma

I Carabinieri della Stazione di Tivoli, comune della città metropolitana di Roma, hanno arrestato un 35enne, originario di Palermo e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo una richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, in strada degli Orti, dove vive con la moglie, 40enne romena. I militari hanno trovato il 35enne in evidente stato di agitazione mentre inveiva pesantemente nei confronti della donna.

Dopo aver calmato gli animi, i Carabinieri hanno ascoltato la 40enne che ha riferito di essere stata picchiata e minacciata dal marito e che già in passato si erano verificati comportamenti violenti, anche ai danni di altri membri della famiglia. Dopo la denuncia della vittima, i Carabinieri hanno arrestato l’uomo e portato in carcere a Rebibbia, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

