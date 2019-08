Lo Stretto di Messina a nuoto per far conoscere una rara patologia

La dottoressa catanese Lucia Giuliano, affetta da una malattia mitocondriale, ha deciso di cimentarsi nella traversata dello Stretto per sensibilizzare la Sicilia su questa tipologia di malattia rara e lo ha fatto a pochi giorni dalla Settimana Mondiale di Sensibilizzazione sulle Malattie Mitocondriali, che si celebrerà nel mondo dal 15 al 21 settembre 2019, .

Le malattie mitocondriali, come riporta un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sono le patologie genetiche rare più diffuse al mondo. Si stima che in Europa colpiscano 1 persona su 5000, circa 13mila casi in Italia, con importanti ripercussioni, data la gravità e complessità di queste patologie, su tutto il nucleo familiare.

