Decoro, a Palermo al via da settembre un piano per il recupero dei quartieri

Da settembre al via una nuova operazione "Decoro" a Palermo. Il Comune ha messo a segno un nuovo piano che si basa sull'azione sinergica fra le partecipate Amat, Amg, Rap, Reset e Amap. Ne dà notizia un articolo di Aurora Fiorenza sul Giornale di Sicilia di oggi.

Un piano che prevede interventi quartiere per quartiere e il coordinamento sistematico delle aziende partecipate, ciascuna per il proprio ruolo. Così, giusto per fare qualche esempio, se Rap ritirerà la spazzatura, Amap sistemerà le caditoie, mentre Reset si occuperà del verde e così via.

Il calendario di settembre sarà stilato entro la prossima settimana. «Stiamo lavorando con tutte le partecipate a un calendario di lavori che riguarderà tutta la città - spiega al Giornale di Sicilia il vicesindaco Fabio Giambrone -. Dal prossimo mese infatti, partirà un piano di interventi coordinati. Questo significa che zona per zona, quartiere per quartiere effettueremo delle operazioni di pulizia, sistemazione segnaletica, diserbo, cura del verde, sistemazione dell'impianto di illuminazione e pulizia delle caditoie. Tutto contemporaneamente».

Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE