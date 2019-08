Appicca incendio a Monreale, denunciato 46enne

In seguito alle indagini avviate lo scorso 17 agosto, i carabinieri della Stazione di Grisì hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di incendio, un 46enne, residente a Monreale.

L’indagato è ritenuto responsabile di aver appiccato le fiamme su un terreno ricoperto da sterpaglie che interessava un’area di circa 100 metri quadrati nel centro abitato di Grisì. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Partinico che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, evitando che venissero arrecati danni alle abitazioni della zona.

I militari, attraverso le immagini provenienti da un impianto di videosorveglianza, hanno accertato la natura dolosa del rogo identificando l’autore del reato.

